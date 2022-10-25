Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Таким образом, враг продолжает терпеть неудачу в войне и вскоре украинские военные выгонят противника с нашей земли.

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Как ВСУ нанесли удар врагу в Херсонской области

В результате точечных ударов артиллерии ВСУ в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожено до 30 оккупантов, а под завалами осталось более 100 захватчиков.

Также в населенном пункте Горностаевка после детонации боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи.

Потери тщательно скрываются врагом,

– отметили в ведомстве.

Кроме того, авиация наших сил обороны в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Также подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления,

8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

состав боеприпасов и другие важные военные объекты захватчиков.

Какая ситуация в Херсонской области

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага. Так, недавно в Новой Каховке Херсонской области в месте дислокации было ранено до 150 российских военных и уничтожено 6 единиц вооружения и военной техники.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ в Херсонской области производят поражение тех средств, которые Россия использует для переброски войск и обеспечения жизнедеятельности своей группировки.

24 октября россиян "жарили" по всей Херсонской области. В частности, в Новой Каховке, в Каховском районе, Таврическом. Их воинские части разлетались.

На заводе в Новой Каховке, где оккупанты обустроили базу, был очень мощный прилет. Также 3 ракеты попали в часть перекидных мостов у плотины Каховской ГЭС, где захватчики обустроили временную переправу.

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