Около 12:40 местные телеграм-каналы Херсонской области написали о взрывах в регионе. Сергей Братчук после сказал, что для нас это отличная новость, потому что чем больше "200 оккупантов" – тем лучше.

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Столбы дыма в небе над Херсонской областью

Пока официальной информации нет, однако в сети уже появились фото местных, живущих рядом с вражеским полигоном. На изображение видно, как в небо поднимается густой столб дыма.

Где-то под Херсоном сейчас есть полигон, где вроде бы тренируются "чмобики", но что-то там взрывается. Говорят, "бавовнятко" летает. Ждем положительную информацию. Что-то они (российские мобилизованные) там "не так" тренируются,

– прокомментировал Братчук.



Взрывы на полигоне в Херсоне / Фото из открытых источников

Тревожные новости из Херсона для оккупантов

Последние недели украинцы с нетерпением ждут новостей из Херсона. Несмотря на то, что город и частично область находятся под контролем у россиян, Вооруженные силы медленно, но уверенно подступают к врагу и заставляют его нервничать.

Военный эксперт Денис Попович рассказал, когда наша армия может освободить Херсон. Он отметил, что пока нет предпосылок, чтобы ВСУ зашли в город уже сегодня. Однако вражеские СМИ ведут информационную подготовку к "жесту доброй воли", который может сделать российская армия.

Успехи ВСУ в регионе трудно не замечать. Благодаря нашей армии захватчики недавно понесли новые потери в населенном пункте Каиры Херсонской области. Артиллерийскими ударами наши воины уничтожили до 30 оккупантов под завалами осталось свыше 100 захватчиков.

Кроме того, военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, как Вооруженные Силы "поджарили" захватчиков, в частности в Новой Каховке, в Каховском районе, в Таврическом. Их воинские части полностью уничтожены.

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