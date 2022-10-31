Об этом 31 октября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
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"В Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской – уничтожен склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих", – отметили в Генштабе.
Сколько раз били по врагу
За 30 октября авиация Сил обороны 21 раз ударила по россиянам:
- 15 раз по районам сосредоточения вооружения и военной техники;
- 2 раза по взводным опорным пунктам;
- 4 раза по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 россиян. Кроме того, защитники из ракетных войск и артиллерии за предыдущие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку оккупантов.
Обратите внимание – как ВСУ уничтожают вражеские склады: смотрите видео
Потери российских убийц: последние новости
- По состоянию на утро 30 октября украинские военные уничтожили уже 252 вертолета врага. В частности, вчера вечером на Харьковщине ВСУ сбили еще один вертолет.
- Защитники деоккупировали поселок Невское в Луганской области. Они ликвидировали сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С".
- Мертвых россияне везут на родину. В российском Белгороде жители жалуются полицейским на цинковые гробы с пакетами, разбросанные в городе.
- Военные уничтожают иранские дроны, используемые Россией. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ликвидировали около 300 беспилотников.