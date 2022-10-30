Все медицинские учреждения Белгородской области страны-агрессора полностью забиты российскими военными. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Ростовская и Белгородская области переполнены ранеными

Ежедневно в госпитали области поступает большое количество тяжелораненых оккупантов. И врагу ничего не остается как эвакуировать их автобусами в соседний Воронеж, поскольку авиация уже не справляется с этой задачей.

Так, это свидетельствует о том, что Ростовская и Белгородская области "забиты под самую завязку" ранеными. Более того, война все больше продвигается на территорию страны-агрессора.

Война все дальше продвигается вглубь России,

– заметил военный эксперт.

Жданов рассказал, какая ситуация с ранеными в России: смотрите видео

В Херсонской области ликвидируют по несколько сотен оккупантов в сутки

На правобережье Днепра в Херсонской области базируются до 30 тысяч россиян. Вооруженные Силы Украины узнают о местах дислокации российских сил и наносят по ним удары, что приводит к большим потерям среди оккупантов.

Украинские защитники усиленно работают артиллерией, особенно реактивной. С помощью HIMARS наши бойцы уничтожают по несколько сотен российских военных в сутки.

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Потери врага в войне против Украины

В общей сложности с начала полномасштабной войны на "концерт Кобзона" отправились 71 200 вражеских бойцов. Еще больше – ранены. К слову, количество ликвидированных оккупантов за сутки является наибольшим с начала полномасштабного вторжения – 950 человек.

Кроме того, враг несет бешеные потери в военной технике. По состоянию на 30 октября украинские защитники ликвидировали:

танков – 2672 (+13) единицы;

боевых бронированных машин – 5453 (+52) единицы;

артиллерийских систем – 1724 (+16) единицы;

РСЗО – 383 (+3) единицы;

средств ПВО – 197 (+2) единиц;

самолетов – 274 (+1) единицы;

вертолетов – 252 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6) единицы;

крылатых ракет – 352 (+1) единицы;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13) единиц;

специальной техники – 154 (+2) единицы.

Наибольшие потери за минувшие сутки российские захватчики понесли на Донецком и Лиманском направлениях на Востоке.