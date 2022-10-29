Как отмечают в Генштабе, оккупанты делают все возможное, чтобы содержать временно захваченные территории. Кроме того, они пытаются сдерживать действия Сил обороны на отдельных направлениях, учитывая успешное контрнаступление ВСУ. Рассказываем, какова ситуация на фронте по состоянию на утро 29 октября.

Читайте также Оккупанты силой выселяют население возле Херсона, а ВСУ минуснули сразу 3 склада боеприпасов

Оккупанты пытаются идти в наступление

Начнем с того, что оккупанты продолжают идти в наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки попытки атак зафиксировали вблизи Водяного, Каменки, а также Невельского Донецкой области. Все их удалось отразить нашим защитникам.

Россияне продолжают обстрел

К сожалению, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и до 25 авиационных ударов. Также зафиксировано более 70 обстрелов из РСЗО.

От атак врага пострадали более 35 населённых пунктов. Среди них – Северск и Пречистовка Донецкой области, Малые Щербаки Запорожской области, Давыдов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарце Николаевской области.

Если говорить о ситуации на направлениях, то на Волынском и Полесском она не претерпела существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать агрессию России против Украины. Кроме того, наблюдается угроза ракетных ударов, а также атак дронами-камикадзе.

Что касается других направлений, то по ним враг открывает огонь из всего возможного вооружения. Под обстрелы попали Северское, Слобожанское, Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское, Запорожское, а также Южнобужское направления.

В то же время захватчики несут потери

Силы обороны продолжают наносить точечные удары по оккупантам. Так, в результате эффективной работы в Майорском районе удалось уничтожить накануне 300 российских бойцов. Они как раз готовились к очередному нападению. На следующий же день в медицинские учреждения Горловки доставили около 60 захватчиков, которые получили легкие ранения.

Известно также, что в Червонопоповке Луганщины удалось ликвидировать 20 бойцов врага, а около 30 получили ранения различной степени тяжести.

Результативно выполняла работу авиация сил обороны. За прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам скопления оружия и техники, а также позициям ПВО врага. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 2 штурмовика Су-25, вертолет Ми-8, а также БпЛА.

Военные из ракетных войск и артиллерии поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок. Также попадание зафиксировали и в других важных военных объектах оккупантов.

Бойцы переодеваются в гражданских в Херсонской области

Как отмечают в Генштабе ВСУ, в Бериславе российские военные массово переодеваются в гражданскую одежду. Они это делают для того, чтобы заселяться в частные дома под видом мирных жителей.

Не прекращается так называемая "эвакуация" оккупантов из Херсона. Враг вывозит в том числе медицинские учреждения. Известно, что из больниц Херсона было вывезено все оборудование, а также медикаменты. Известно, что отказавшиеся уезжать врачи не имеют права заходить на территорию больниц. У них нет возможности даже забрать личные вещи.

Отметим, что непростая ситуация с медициной и в России. В Белгородской области наблюдается нестабильная работа санитарной авиации, а также неготовность инфраструктуры. Кроме того, там больницы загружены полностью. Так что оккупантам приходится эвакуировать раненых с помощью автобусов в Воронеж, что по соседству.

Напоследок напомним, что по состоянию на утро 28 октября ВСУ уничтожили 69 700 российских бойцов. Отметим, что эти цифры приблизительны, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Достойно внимания – Арестович прокомментировал ситуацию на фронте: смотрите видео