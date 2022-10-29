Як зазначають у Генштабі, окупанти роблять все можливе, щоб утримувати тимчасово захоплені території. Крім того, вони намагаються стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках, ураховуючи успішний контрнаступ ЗСУ. Розповідаємо, якою є ситуація на фронті станом на ранок 29 жовтня.

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Окупанти намагаються йти в наступ

Почнімо з того, що окупанти продовжують йти у наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Так, за минулу добу спроби атак зафіксували поблизу Водяного, Кам'янки, а також Невельського Донецької області. Усі їх вдалося відбити нашим захисникам.

Росіяни продовжують обстріл

На жаль, упродовж минулої доби окупанти завдали 4 ракетні та до 25 авіаційних ударів. Також зафіксовані понад 70 обстрілів з РСЗВ.

Від атак ворога постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ і Пречистівка Донецької області, Малі Щербаки Запорізької області, Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

Якщо говорити про ситуацію на напрямках, то на Волинському та Поліському вона не зазнала суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати агресію Росії проти України. Крім того, спостерігається загроза ракетних ударів, а також атак дронами-камікадзе.

Що стосується інших напрямків, то по них ворог відкриває вогонь з усього можливого озброєння. Під обстріли потрапили Сіверський, Слобожанський, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький, а також Південнобузький напрямки.

Водночас загарбники зазнають втрат

Сили оборони продовжують завдавати точкові удари по окупантах. Так, внаслідок ефективної роботи у районі Майорська вдалося знищити напередодні 300 російських бійців. Вони саме готувалися до чергового нападу. Наступного ж дня до медичних закладів Горлівки доставили близько 60 загарбників, які зазнали легких поранень.

Відомо також, що у Червонопопівці, що на Луганщині, вдалося ліквідувати 20 бійців ворога, а близько 30 зазнали поранень різного ступеня важкості.

Результативно виконувала роботу авіація Сил оборони. Упродовж минулої доби завдала 24 удари по районах скупчення зброї та техніки, а також позиціях ППО ворога. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 штурмовики Су-25, гелікоптер Мі-8, а також БпЛА.

Військові з ракетних військ і артилерії уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок. Також влучання зафіксували й в інших важливих військових об'єктах окупантів.

Бійці переодягаються в цивільних на Херсонщині

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, у Бериславі російські військові масово переодягаються у цивільний одяг. Вони це роблять для того, щоб заселятися у приватні помешкання під виглядом мирних мешканців.

Не припиняється так звана "евакуація" окупантів з Херсонщини. Ворог вивозить в тому числі медичні установи. Відомо, що з лікарень Херсона вивезли все обладнання, а також медикаменти. Відомо, що лікарі, котрі відмовилися виїжджати, не мають права заходити на територію лікарень. У них відсутня можливість навіть забрати особисті речі.

Зауважимо, що непроста ситуація з медициною й у самій Росії. Так, у Бєлгородській області спостерігається нестабільна робота санітарної авіації, а також неготовність інфраструктури. Крім того, там лікарні завантажені повністю. Тож окупантам доводиться евакуйовувати поранених з допомогою автобусів до Воронежа, що по сусідству.

Наостанок нагадаємо, що станом на ранок 28 жовтня ЗСУ знищили 69 700 російських бійців. Зазначимо, що ці цифри приблизні, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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