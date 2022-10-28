Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 480 російських загарбників, які поповнили статистику втрат ворога. Окрім того, знищили чимало ворожої техніки.

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Загальні втрати ворога

Загалом українським героям вдалося ліквідувати:

танків – 2640 (+9 одиниць);

бойових броньованих машин – 5378 (+14 одиниць);

артилерійських систем – 1698 (+8 одиниць);

РСЗВ – 379;

засоби ППО – 192;

літаків – 272 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 251 (+2 одиниці);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3 одиниці)

крилаті ракети – 351;

кораблі та катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10 одиниць);

спеціальна техніка – 151 (+1 одиницю).



Актуальні втрати ворога станом на 28 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, втрати ворога уточнюються. Тож упродовж дня може з'явитися оновлена статистика, в яку внесуть додаткові відомості, які вдалося отримати під час розвідки.

Окупанти не полишають спроб атакувати

Передовсім слід розуміти, що російські загарбники з усіх сил намагаються утримувати території, які вони захопили. Водночас вони роблять все для того, щоб Сили оборони не мали можливості просунутися на окремих напрямках. Максимально неспокійно наразі на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Як зазначають у відомстві, упродовж минулої доби окупанти намагалися атакувати позиції наших захисників у районах Андріївки та Білогорівки на Луганщині та Бахмута, Бахмутського, Времівки, Зеленопілля, Соледара, Майорська, Мар'їнки, Невельського, Новобахмутівки, Первомайського та Яковлівки на Донеччині. Усі потуги ворога Сили оборони відбили, змусивши його відійти.

А ще наші військові за минулу добу завдали чимало клопотів ворогові. Авіація Сил оборони здійснила 29 авіаударів по окупантах. За підтвердженою інформацією, влучання зафіксували у 21 районі скупчення живої сили, зброї та техніки загарбників. Крім того, постраждали 3 опорні пункти та 5 позицій ЗРК росіян. А ще підрозділи ППО збили 2 гелікоптери окупантів. Вони, зокрема, і поповнили свіжу статистику втрат ворога.

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