Только за сутки удалось ликвидировать 480 российских захватчиков, пополнивших статистику потерь врага. Кроме того, уничтожили немало вражеской техники.

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Общие потери врага

В целом украинским героям удалось ликвидировать:

танков – 2640 (+9 единиц);

боевых бронированных машин – 5378 (+14 единиц);

артиллерийских систем – 1698 (+8 единиц);

РСЗО – 379;

средства ПВО – 192;

самолетов – 272 (+1 единица);

вертолетов – 251 (+2 единицы);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3 единицы)

крылатые ракеты – 351;

корабли и катера – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10 единиц);

специальная техника – 151 (+1 единица).

Актуальные потери врага по состоянию на 28 октября / инфографика Генштаба ВСУ

Как отмечают в Генштабе ВСУ, потери врага уточняются. Поэтому в течение дня может появиться обновленная статистика, в которую внесут дополнительные сведения, которые удалось получить во время разведки.

Оккупанты не оставляют попыток атаковать

Прежде всего следует понимать, что российские захватчики изо всех сил стараются удерживать территории, которые они захватили. В то же время они делают все для того, чтобы Силы обороны не имели возможности продвинуться на отдельных направлениях. Максимально неспокойно сейчас на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Как отмечают в ведомстве, на протяжении прошлых суток оккупанты пытались атаковать позиции наших защитников в районах Андреевки и Белогоровки на Луганщине и Бахмута, Бахмутского, Времовки, Зеленополья, Соледара, Майорска, Марьинки, Невельского, Новобахмутовки, Первомайского и Яковлевки на Донбассе. Все потуги врага Силы обороны отбили, заставив его отойти.

А еще наши военные за минувшие сутки нанесли немало хлопот врагу. Авиация Сил обороны осуществила 29 авиаударов по оккупантах. По подтвержденной информации, попадание зафиксировали в 21 районе скопления живой силы, оружия и техники захватчиков. Кроме того, пострадали 3 опорных пункта и 5 позиций ЗРК россиян. А еще подразделения ПВО сбили 2 вертолета оккупантов. Они, в частности, и пополнили свежую статистику потерь врага.

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