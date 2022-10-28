В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили об актуальной ситуации по всем направлениям фронта.

Внимание Минирование в Ровненской области, Кадыров впервые признал потери на войне: хронология 247 дня войны

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.