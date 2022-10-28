Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". Ситуация в Южнобужском направлении остается стабильно напряженной.
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Вражеские обстрелы на Юге
По состоянию на 28 октября оккупанты продолжают обстрелы позиций наших военных по реактивным системам залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Кроме того, с помощью РСЗО и артиллерийских снарядов разных калибров оккупанты атаковали общины в:
- Баштанском районе Николаевской области;
- Бериславском районе Херсонской области;
- Никопольском районе Днепропетровской области.
К счастью, жертв по причине вражеских атак нет.
Вражеская авиация в течение суток нанесла 6 ударов. В ответ украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.
Потери оккупантов и успехи ВСУ
Ракетно-артиллерийские подразделения украинских войск выполнили около 130 огневых задач по враждебным позициям. К перечню вражеских потерь, кроме сбитых утром вражеских самолета и вертолета, добавились:
- 44 оккупанта;
- танк;
- 2 миномета;
- 3 единицы автомобильной и бронированной техники;
- 2 склада с боеприпасами;
- ангар с оружием.
Кроме того, ВСУ попал в понтонную переправу врага, на которой в то время была техника.
Угроза из Черного моря
По данным ОК "Юг" в Черном море находятся 11 российских кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья временно оккупированного Крыма.
В частности, Россия удерживает в море 4 носителя крылатых ракет "Калибр" – 2 подводные и 2 надводные. В готовности к запуску находятся 24 вражеских ракеты. Кроме того, в море находятся 2 больших десантных корабля.
Оккупанты продолжают наносить ракетно-артиллерийские удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, сохраняется угроза и применение дронов-камикадзе, в том числе и в массовом количестве. Поэтому не подвергайте себя опасности, будьте бдительны, сознательны и осторожны. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких,
– отметили в ОК "Юг.
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