Також раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що у районі Сватового йдуть запеклі бої. Усе це разом ускладнює постачання російських військ та їхню логістику.

До теми Контрнаступ на Луганщині: Гайдай розповів, на скільки кілометрів щодня просуваються ЗСУ

Інформаційна тиша – передусім

Однак Сергій Гайдай підкреслив, що наразі необхідно зберігати режим інформаційної тиші. Саме Генштаб повинен оголошувати таку інформацію, адже він чітко розуміє план контрнаступу ЗСУ.

Якщо заздалегідь називати населені пункти, які вже деокуповані, то цим можна викликати просто колосальні вогонь та обстріли, що ми уже неодноразово бачили, на жаль,

– сказав голова Луганської ОВА.

Тож Гайдай не назвав конкретні населені пункти, які тепер знаходяться під контролем ЗСУ, або біля яких йдуть запеклі бої. Щодо Сватового він також не розповів жодних деталей. Усе це наразі – таємниця.

Перемоги, про які можна знати

Натомість він заявив, що траса "Сватове – Кремінна" уже практично під контролем ЗСУ. Навіть попри погану погоду, яка уповільнила останніми днями контрнаступ ЗСУ, все одно щодня є рух вперед.

Я сподіваюсь, що наступного тижня ми покажемо фото- та відеоматеріали з дозволу Генштабу безпосередньо з деокупованих територій. Адже ми в принципі готуємося до заходу на ці території, бо там залишилися люди,

– повідомив Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що хоч цивільних місцевих там не дуже багато, але вони є. І потрібно буде з перших днів деокупації їх підтримувати: