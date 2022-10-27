ЗСУ відбили всі атаки ворога. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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ЗСУ просуваються, але повільно

На Сватівському та Кремінському напрямках, за словами Гайдая, є просування наших захисників. Наразі це відбувається повільно через вплив кількох чинників:

Погана погода – йдуть дощі.

Немає фактору несподіванки. Окупанти мали час, аби підтягнути резерви, зруйнувати мости та замінувати територію. Вони обстрілюють всі населені пункти, які їм довелось залишити.

Зверніть увагу! Українські бійці у вересні взяли під контроль Білогорівку. 19 вересня повідомили, що селище зачистили від окупантів.

Яка ситуація на фронті

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території. Вони намагаються стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках, але не припиняють наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі Дніпра та веде повітряну розвідку.

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