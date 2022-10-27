ВСУ отразили все атаки врага. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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ВСУ продвигаются, но медленно

На Сватовском и Кременском направлениях, по словам Гайдая, есть продвижение наших защитников. Это происходит медленно из-за влияния нескольких факторов:

Плохая погода – идут дожди.

Нет фактора неожиданности. У оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы, разрушить мосты и заминировать территорию. Они обстреливают все населенные пункты, которые им пришлось покинуть.

Обратите внимание! Украинские бойцы в сентябре взяли под контроль Белогоровку. 19 сентября сообщили, что поселок зачистили от оккупантов.

Какая ситуация на фронте

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что россияне пытаются удержать временно захваченные территории. Они пытаются сдерживать действия сил обороны на отдельных направлениях, но не прекращают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет обустройство позиций на отдельных направлениях, в частности на левом берегу Днепра, и ведет воздушную разведку.

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