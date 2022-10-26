Видео о том, как проходила спецоперация по освобождению города, опубликовали бойцы ССО.

Важно Россияне строят "линии Вагнера" в Луганской области: насколько они эффективны и помешают ли ВСУ

На обнародованных кадрах видно, что наши защитники заходят в совершенно уничтоженный город. На руинах Невского они сняли вражеский триколор и установили украинский флаг.

И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на руинах освобожденных городов и сел, завтра под мирным небом мы их отстроим,

– подчеркнули спецназовцы.

Как ВСУ заходили в Невское: смотрите видео

Успехи ВСУ в Луганской области

Как рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ добились успехов на Луганском направлении – под украинский флаг вернулись 4 населенных пункта. В то же время, россияне все же смогли достаточно мощно подготовить линию обороны – они окопались и все заминировали.

Оккупанты минуют небольшие мосты, чтобы с тыла их не могли окружить. Продвижения ВСУ идут довольно тяжело, но шаг за шагом – есть освобожденные населенные пункты,

– отмечает Сергей Гайдай.

Напомним, что оккупанты готовятся к продолжению контрнаступления ВСУ в Луганской области. С этой целью "повар Путина" Пригожин приказал построить там "линии Вагнера". По мнению военного эксперта Павла Нарожного, у этих оборонных сооружений мало общего с настоящей защитой. Если на это пошло, то инженерно-ремонтная машина может спокойно сметать эти "линии Вагнера".

Какая сейчас ситуация на Луганщине: смотрите видео