Впрочем, инженерно-ремонтная машина – такой себе танк с пристроенным спереди отвалом, похожим на бульдозерный, просто сметет эту линию. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Эффективны ли "линии Вагнера"
Такой танк за очень короткое время сделает в российской оборонной конструкции дырку, через которую сможет пройти и вся другая техника. Артиллерийским ударом, по мнению эксперта, перемолоть такую линию длиной в 100 метров можно примерно минут за 20.
Это просто курам на смех. Эту линию, я не знаю, наверное, сделал какой-то бетонный завод, отмыл какие-то деньги. Других версий у меня нет,
– иронизирует Павел Нарожный.
Он вспомнил историю, когда в Киеве лет 10 назад был огромный снегопад, в результате чего насыпало снега на несколько метров. Тогда такую инженерно-ремонтную машину выгнали расчищать улицы столицы.
"Она ехала и случайно зацепила бордюр. Так она метров 20 бордюра вырывала. Я стоял рядом и смеялся. Если бы водителю случайно попался столб или дом, он бы и их снес. Это страшная машина", – объяснил военный эксперт.
Резюмируя, он отметил, что в армиях многих стран, в том числе уже несуществующего Советского Союза, давно придумана техника, чтобы проходить через такие укрепления.
Павел Нарожный об идеях россиян: смотрите видео
"Линии Вагнера" в Луганской области
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о начале возведения "линий Вагнера" в Луганской области 19 октября. Он показал карту, согласно которой такие линии планировали строить протяженностью в десятки километров. Правда, не на границах, а внутри оккупированных регионов.
- Линия Вагнера якобы должна защитить от продвижения Вооруженных Сил Украины и остановить контрнаступление. Уже с 21 октября их начали фиксировать на спутниковых снимках.
- Идею оккупантов ранее прокомментировали в разведке Великобритании. Там считают, что такие планы свидетельствуют только об одном – россияне готовятся к глубокой обороне на занятых территориях.