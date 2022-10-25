Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також зазначив, що за час від успішної операції зі звільнення Харківщини та звільнення Лиману – росіяни все ж змогли доволі потужно підготувати лінію оборони – вони окопалися та все замінували.

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Окупанти мінують невеликі мости, аби з тилу їх не могли оточити. Просування ЗСУ йдуть доволі важко, але крок за кроком – є звільнені населені пункти,

– зазначає Сергій Гайдай.

Звільнення Луганщини важке, але триває

Нагадаємо, що окупанти готуються до продовження контрнаступу ЗСУ на Луганщині. З цією метою "кухар Путіна" Прігожин віддав наказ побудувати там "лінії Вагнера". Мовиться про кілька рядів бетонних пірамідок, які буцімто мають унеможливити просування танків.

На думку військового експерта Павла Нарожного, ці оборонні споруди мають мало спільного зі справжнім захистом. Якщо на те пішло, то інженерно-ремонтна машина може спокійно змітати ці "лінії Вагнера".

Детальніше про ситуацію на Луганщині: дивіться відео розмови із Сергієм Гайдаєм

Зауважимо, що ця конструкція оборонна мала б складатися з чотирьох рядів протитанкових пірамід. А її загальна довжина – до 217 кілометрів.

Як зазначили раніше у розвідці Британії, проєкт Прігожина свідчить про бажання організувати глибоку оборону на лінії фронту. Мовляв, таким чином ворог унеможливить швидке просування нашого війська.

Додамо, що про побудову "лінії Вагнера" Прігожин оголосив 19 жовтня. Він також виклав схему, на якій можна побачити, наскільки розкинеться ця фортифікаційна споруда. Проходитиме вона на південний схід від Кремінної й оминатиме Соледар, Спірне, Бахмут, а також Сєвєродонецьк.