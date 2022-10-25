Як розповідають місцеві мешканці, на тимчасово окупованій Луганщині не лише спалахнула пожежа. Вони ще й чули звуки вибухів, повідомляє 24 канал з посиланням на пабліки у телеграмі. Однак, ми наразі не можемо сказати, що стало її причиною.

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Густий дим здіймався в небо

Мешканці у телеграм-каналах розповіли, що загорілася шахта у селищі Ювілейне, що на околиці Луганська. Від центру обласного центру до нього – якихось 10 кілометрів.



Де на Карті розташоване селище Ювілейне / Скриншот

Як зауважив журналіст Андрій Цаплієнко, щось не надто схоже на звичайнісіньку пожежу на шахті. Надто вже вона потужна. Ба більше, за словами місцевих мешканців, вони чули вибух. Тож не виключено, що мовиться про детонацію боєкомплекту.



Уночі біля Луганська горіла шахта / Фото з телеграм-каналу "Типичный Донецк"



Уночі біля Луганська горіла шахта / Фото з телеграм-каналів



Уночі біля Луганська горіла шахта / Фото з телеграм-каналів

Ворог боїться просування на Луганщині

Нагадаємо, що окупанти готуються до продовження контрнаступу ЗСУ на Луганщині. З цією метою "кухар Путіна" Прігожин віддав наказ побудувати там "лінії Вагнера". Мовиться про кілька рядів бетонних пірамідок, які буцімто мають унеможливити просування танків.

які буцімто мають унеможливити просування танків. На думку військового експерта Павла Нарожного, ці оборонні споруди мають мало спільного зі справжнім захистом. Якщо на те пішло, то інженерно-ремонтна машина може спокійно змітати ці "лінії Вагнера".

Це просто курям на сміх. Ця лінія, я не знаю, мабуть, зробив якийсь бетонний завод, відмив якісь гроші. Інших версій у мене немає,

– іронізує Павло Нарожний.

Зауважимо, що ця конструкція оборонна мала б складатися з чотирьох рядів протитанкових пірамід. А її загальна довжина – до 217 кілометрів.

Як зазначили раніше у розвідці Британії, проєкт Прігожина свідчить про бажання організувати глибоку оборону на лінії фронту. Мовляв, таким чином ворог унеможливить швидке просування нашого війська.

Додамо, що про побудову "лінії Вагнера" Прігожин оголосив 19 жовтня. Він також виклав схему, на якій можна побачити, наскільки розкинеться ця фортифікаційна споруда. Проходитиме вона на південний схід від Кремінної й оминатиме Соледар, Спірне, Бахмут, а також Сєвєродонецьк.

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