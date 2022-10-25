Как рассказывают местные жители, на временно оккупированной Луганской области не только вспыхнул пожар. Они еще слышали звуки взрывов, сообщает 24 канал со ссылкой на паблики в телеграмме. Однако мы пока не можем сказать, что стало его причиной.

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Густой дым вздымался в небо

Жители в телеграм-каналах рассказали, что загорелась шахта в поселке Юбилейное на окраине Луганска. От центра областного центра до него – 10 километров.



Где на карте расположен поселок Юбилейный / Скриншот

Как отметил журналист Андрей Цаплиенко, что-то не слишком похоже на самый обычный пожар на шахте. Уж очень он мощная. Более того, по словам местных жителей, они слышали взрыв. Поэтому не исключено, что речь идет о детонации боекомплекта.



Ночью возле Луганска горела шахта / Фото из телеграм-канала "Типичный Донецк"



Ночью возле Луганска горела шахта / Фото из телеграм-каналов



Ночью возле Луганска горела шахта / Фото из телеграм-каналов

Враг боится продвижения в Луганской области

Напомним, что оккупанты готовятся к продолжению контрнаступления ВСУ в Луганской области. С этой целью "повар Путина" Пригожин приказал построить там "линии Вагнера". Речь идет о нескольких рядах бетонных пирамидок, которые должны сделать невозможным продвижение танков.

которые должны сделать невозможным продвижение танков. По мнению военного эксперта Павла Нарожного, эти оборонительные сооружения имеют мало общего с настоящей защитой. Если на то пошло, то инженерно-ремонтная машина может спокойно сметать эти "линии Вагнера".

Это просто курам на смех. Эта линия, я не знаю, должно быть, сделал какой-то бетонный завод, отмыл какие-то деньги. Других версий у меня нет,

– иронизирует Павел Нарожный.

Заметим, что эта оборонительная конструкция должна была состоять из четырех рядов противотанковых пирамид. А ее общая протяженность – до 217 километров.

Как отметили ранее в разведке Британии, проект "Пригожина" свидетельствует о желании организовать глубокую оборону на линии фронта. Мол, таким образом враг исключит возможность быстрого продвижения нашего войска.

Добавим, что о строительстве "линии Вагнера" Пригожин объявил 19 октября. Он также изложил схему, на которой можно увидеть насколько раскинется это фортификационное сооружение. Будет проходить она к юго-востоку от Кременной и будет обходить Соледар, Спорное, Бахмут, а также Северодонецк.

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