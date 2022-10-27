Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що казарма була розташована в селищі Коржове. Зауважимо, що раніше воно називалося Петрівкою.

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Знищення казарми на Луганщині: ворог поніс значних утрат

Унаслідок вогневого удару української армії по казармі на Сватівщині багато ворогів загинули. За словами Сергія Гайдая, ЗСУ вдалося знищити до 60 загарбників.

Варто зазначити, що серед них було щонайменше 10 офіцерів. Голова ОВА додав, що успіхи в українських захисників є також в інших частинах Луганщини.

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Деокупація Луганщини дається дуже важко, – Гайдай про контрнаступ ЗСУ

Сергій Гайдай розповів 24 каналу про актуальну ситуацію на Луганщині. Він поділився, що про успіхи ЗСУ та звільнені населені пункти ніхто не говорив, бо деокупація цього регіону є справді важкою.

Росіяни встигли добре підготуватися до оборони. Вони зробили міцну лінію оборони: окопалися та замінували все, що могли.

Просування ЗСУ йдуть доволі важко, але крок за кроком – є звільнені населені пункти,

– зауважив Гайдай.

Як зазначив голова Луганської ОВА, успіхи на напрямку все одно є. Зокрема Україна змогла звільнити ще 4 населені пункти в області.

Намагання росіян зупинити ЗСУ приречені на провал. Їм справді вдається затримати українські сили, однак не перемогти їх.

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