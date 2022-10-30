Командир спецподразделения "Хорт" Павел "Булат" Патарецкий рассказал детали ликвидации боевиков ЧВК "Вагнера". Это произошло во время первого контрнаступления.

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В начале сентября "Хорт" проводили операцию по ликвидации ЧВК "Вагнера" около месяца. Сначала защитники даже не знали, за кого взялись, лишь знали, что там "серьезные люди".

Это произошло в начале сентября, когда было первое контрнаступление на херсонском направлении. Наша группа разбила их. Мы знали, что там серьезные люди, потому что и вооружение было соответствующим. Кроме того, они были под прикрытием военной полиции, все были офицеры,

– рассказали они.

"Хорт" сумели раскрыть все данные вагнеровцев – от переписки и фото других разведданных.

Мы удалили мобильные телефоны, наши службы взламывали их в течение месяца. Когда удалось подобрать код, были раскрыты все данные: переписка, фотографии, другие разведданные. Мы тогда поняли, кто это был на самом деле. Хотя мне уже тогда из перехватов говорили, что накрыли серьезную группу с серьезными представителями,

– рассказал "Булат".

Российских заключенных в России отправляют в ЧВК

Условно-досрочно освобожденные заключенные в России будут выходить не на свободу, а на верную смерть. Уже официально, согласно приказу суда, их будут отправлять на вербовку в неопределенные ЧВК. Это означает, что влияние "Вагнера" расширилось и на элементы российской системы уголовного правосудия.

Тем временем Пригожин ездит по тюрьмам и колониям, выступая перед заключенными и обещая им золотые горы после вступления в ЧВК "Вагнера".

Среди заключенных, принимаемых в армию, люди с ВИЧ и гепатитом С. Таких людей обозначают специальными браслетами. Боевики без инфекций их избегают, а медики не хотят оказывать помощь таким "трехсотым" после ранения.

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