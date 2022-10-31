Про це 31 жовтня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"У Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій – знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців", – зазначили у Генштабі.

Скільки разів били по ворогу

За 30 жовтня авіація Сил оборони 21 вдарила по росіянах:

15 разів по районах зосередження озброєння та військової техніки;

2 рази по взводних опорних пунктах;

4 рази по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 росіян. Крім цього, захисники з ракетних військ і артилерії за попередню добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку окупантів.

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