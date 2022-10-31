Про це 31 жовтня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.
До теми Окупанти відводять артилерію з Півдня та пекельне життя на Херсонщині: головне від Генштабу
"У Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій – знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців", – зазначили у Генштабі.
Скільки разів били по ворогу
За 30 жовтня авіація Сил оборони 21 вдарила по росіянах:
- 15 разів по районах зосередження озброєння та військової техніки;
- 2 рази по взводних опорних пунктах;
- 4 рази по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.
Підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 росіян. Крім цього, захисники з ракетних військ і артилерії за попередню добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку окупантів.
Зверніть увагу – як ЗСУ знищують ворожі склади: дивіться відео
Втрати російських вбивць: останні новини
- Станом на ранок 30 жовтня українські військові знищили вже 252 гелікоптерів ворога. Зокрема, вчора ввечері на Харківщині ЗСУ збили ще один гелікоптер.
- Захисники деокупували селище Невське на Луганщині. Вони ліквідували одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".
- Мертвих росіяни везуть на батьківщину. У російському Бєлгороді мешканці скаржаться поліцейським на цинкові труни з пакетами, які розкидані в місті.
- Військові знищують й іранські дрони, які використовує Росія. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ліквідували приблизно 300 безпілотників.