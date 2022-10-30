Так, у російському Бєлгороді мешканці поскаржилися на цікаві знахідки. Вони яскраво демонструють, що військо країни-агресорки обходиться без втрат у війні проти України.

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За гаражами лежать цинкові труни

Саме це обурило мешканців Бєлгорода. До правоохоронців вони звернулися, щоб поскаржитися на ритуальників. Останні викидають на звалище цинкові труни, в яких до Росії доставляють ліквідованих бійців. Тих, хто брав участь у так званій "спецоперації".

Місцеві мешканці виявили кілька таких трун. Знахідки містили в собі іконки, а також ті самі пакети, які ще перед початком повномасштабного вторгнення закупила Росія. "Цікаві" знахідки валялися поблизу гаражів на вулиці Привільній.



Цинкові гроби валяються за гаражами / Фото BAZA

Як розповідають росЗМІ, мешканці Бєлгорода були вражені побаченим. Вони просто йшли, щоб викинути сміття, але не сподівалися, що дорогою натраплять на цинкові труни. Невдовзі з'ясувалося, що їх викинула місцева ритуальна компанія. Вона, очевидно, займається транспортуванням "двохсотих" ворогів. Нас цинковими трунами не здивуєш. Натомість вражає недбалість співробітників бюро.

Оскільки ми заговорили про ліквідованих ворогів, то ловіть актуальну статистику втрат від Генштабу ЗСУ. Відразу ж обмовимося, що цифри вас неабияк потішать.

"Двохсотих" окупантів стає все більше

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 71 200 російських загарбників. Цікаво, що лише за минулу добу цю цифру поповнили 950 бійців, які повернуться додому в пакетах і тих самих цинкових гробах.

Суттєво скоротилася також кількість техніки ворога. На брухт уже перетворили 2672 танки, 5453 бойові броньовані машини, 1724 артилерійські системи, 383 РСЗВ, 197 засобів ППО, а також 154 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, знищили за цей час 274 літаки, 252 гелікоптери, 1412 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 352 крилаті ракети, 16 суден, а також 4120 автомобілів і автоцистерн.

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