Загалом за час повномасштабної війни на "концерт Кобзона" відправилися 71 200 ворожих армійців. Ще більше – поранені. До слова, кількість ліквідованих окупантів за добу є найбільшою від початку повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу ЗСУ відбили 10 атак росіян на Донеччині: карта бойових дій станом на 30 жовтня

Втрати ворога у техніці

танків – 2 672 (+13) одиниці;

бойових броньованих машин – 5 453 (+52) одиниці;

артилерійських систем – 1 724 (+16) одиниць;

РСЗВ – 383 (+3) одиниці;

засобів ППО – 197 (+2) одиниць;

літаків – 274 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 252 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 412 (+6) одиниці;

крилатих ракет – 352 (+1) одиниці;

кораблів та катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 120 (+13) одиниць;

спеціальної техніки – 154 (+2) одиниці.

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Лиманському напрямках на Сході.



Втрати окупантів станом на 30 жовтня / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається важкою, але українські захисники та захисниці ціною неймовірних зусиль не лише стримують ворога, але й завдають йому суттєвих втрат та просуваються, звільняючи українські території.

На більшості напрямків ворог зосереджений на стримуванні контрнаступу ЗСУ, водночас на Бахмутівському та Авдіївському напрямках окупанти намагаються іти у наступ. За місто Бахмут ідуть тяжкі бої – наші воїни роблять все, аби не підпустити окупантів, а ті атакують щодня.

ЗСУ продовжують завдавати точних ударів по ворожих позиціях, зокрема українська авіація протягом минулої доби завдала 32 удари по ворожих позиціях, з яких:

23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки;

3 – по взводних опорних пунктах;

6 – по позиціях протиповітряної оборони противника.

Силам ППО вдалося збити ракету "Іскандер-К" та 2 ворожі безпілотники "Орлан -10".

Ракетно-артилерійські війська протягом доби уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби ППО ворога та 9 інших важливих військових об’єктів противника.

Важливо – зведення Генштабу про актуальну ситуацію на фронті: дивіться відео