Головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов розповів, як ЗСУ звільняли Невське. За його словами, у Невському вперше у війні ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".

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ЗСУ вдарили по окупантах із HIMARS

Повідомляється, що знищено 2 вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї. Бутусов припускає, що російські САУ були знищені одночасно.

Крім того, головний редактор "Цензор.Нет" інформує, що ЗСУ одночасно вразили усі бойові машини окупантів, ймовірно, ракетами РСЗВ М142 HIMARS.

Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час українського наступу у Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але украінські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрабатарейна боротьба,

– написав Бутусов.

ЗСУ звільнили Невське: відео Юрія Бутусова

28 жовтня у ГУР Міноборони повідомили, що під час звільнення селища Невське вдалося знищити 34 окупанти. Окрім того, 3 загарбників вдалося взяти у полон.

Де розташоване Невське на карті

ЗСУ проводять контрнаступ на Луганщині

Українські військові крок за кроком проводять контрнаступ на Луганщині, де окупанти встигли підтягнути резерви та підготувати певні оборонні споруди.

Щодня наші воїни просуваються на декілька кілометрів, хоча на заваді цьому погана погода. У відповідь окупанти мінують малі мости, а великі залишають нібито для контрнаступу.

Росія стягнула багато техніки та резерви у Сватове, адже це важливий населений пункт. Водночас ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу "Сватове – Кремінна".

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