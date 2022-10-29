Про це в ефірі Фейгін LIVE розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович.

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"ЗСУ перерізали трасу Сватове – Кремінна. Також окупантам не вдалася контратака біля Кремінної. Не просто не вдалася – росіяни зазнали втрат й відійшли ще далі за позиції, з яких атакували. В окупантів щось не вийшло й вони потрапили під артобстріл. Невдачі у них від Сватового й аж до Кремінної", – розповів Арестович.

Що відбувається на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що поблизу Сватового тривають запеклі бої. Це ускладнює постачання російських військ та їхню логістику. Гайдай закликав зберігати інформаційну тишу та не поширювати неперевірену інформацію.

"Якщо заздалегідь називати населені пункти, які вже деокуповані, то цим можна викликати просто колосальні вогонь та обстріли, що ми уже неодноразово бачили, на жаль", – наголосив керівник ОВА.

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