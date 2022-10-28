У ГУР Міноборони розповіли, що їхня група "Кедр" та воїни з 5 роти 66 Бригади ЗСУ звільнили селище Невське на Луганщині. Ворогу завдали колосальних втрат.
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В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищено 34 окупанти, 3 – взято в полон,
– мовиться у повідомленні.
Наступальна операція українських захисників була блискучою. Сили окупантів вдалося розбити. Загарбники, які вціліли, покинули бронетехніку та відступили з селища.
Зокрема, ворог залишив військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.
Втрати ворога
Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 28 жовтня вдалося ліквідувати вже 69 700. Окрім того, знищили:
- танків – 2640 (+9 одиниць);
- бойових броньованих машин – 5378 (+14 одиниць);
- артилерійських систем – 1698 (+8 одиниць);
- РСЗВ – 379;
- засоби ППО – 192;
- літаків – 272 (+1 одиниця);
- гелікоптерів – 251 (+2 одиниці);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3 одиниці)
- крилаті ракети – 351;
- кораблі та катери – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10 одиниць);
- спеціальна техніка – 151 (+1 одиницю).
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