У ГУР Міноборони розповіли, що їхня група "Кедр" та воїни з 5 роти 66 Бригади ЗСУ звільнили селище Невське на Луганщині. Ворогу завдали колосальних втрат.

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В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищено 34 окупанти, 3 – взято в полон,

– мовиться у повідомленні.

Наступальна операція українських захисників була блискучою. Сили окупантів вдалося розбити. Загарбники, які вціліли, покинули бронетехніку та відступили з селища.

Зокрема, ворог залишив військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

Зверніть увагу! Доки у Кремлі брешуть, що "все йде за планом", окупанти все частіше бідкаються через колосальні втрати.

Втрати ворога

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 28 жовтня вдалося ліквідувати вже 69 700. Окрім того, знищили:

танків – 2640 (+9 одиниць);

бойових броньованих машин – 5378 (+14 одиниць);

артилерійських систем – 1698 (+8 одиниць);

РСЗВ – 379;

засоби ППО – 192;

літаків – 272 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 251 (+2 одиниці);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3 одиниці)

крилаті ракети – 351;

кораблі та катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10 одиниць);

спеціальна техніка – 151 (+1 одиницю).

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