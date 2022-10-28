У ГУР Міноборони розповіли, що їхня група "Кедр" та воїни з 5 роти 66 Бригади ЗСУ звільнили селище Невське на Луганщині. Ворогу завдали колосальних втрат.

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В результаті проведеної операції зі звільнення селища Невського знищено 34 окупанти, 3 – взято в полон,
– мовиться у повідомленні.

Наступальна операція українських захисників була блискучою. Сили окупантів вдалося розбити. Загарбники, які вціліли, покинули бронетехніку та відступили з селища.

Зокрема, ворог залишив військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

Втрати ворога

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 28 жовтня вдалося ліквідувати вже 69 700. Окрім того, знищили:

  • танків – 2640 (+9 одиниць);
  • бойових броньованих машин – 5378 (+14 одиниць);
  • артилерійських систем – 1698 (+8 одиниць);
  • РСЗВ – 379;
  • засоби ППО – 192;
  • літаків – 272 (+1 одиниця);
  • гелікоптерів – 251 (+2 одиниці);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3 одиниці)
  • крилаті ракети – 351;
  • кораблі та катери – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10 одиниць);
  • спеціальна техніка – 151 (+1 одиницю).

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