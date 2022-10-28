В ГУР Минобороны рассказали, что их группа "Кедр" и бойцы из 5 роты 66 Бригады ВСУ освободили поселок Невское в Луганской области. Врагу нанесли колоссальные потери.
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В результате проведенной операции по освобождению поселка Невского уничтожены 34 оккупанта, 3 – взяты в плен,
– говорится в сообщении.
Наступательная операция украинских защитников была блестящей. Силы захватчиков удалось разбить. Уцелевшие захватчики покинули бронетехнику и отступили из поселка.
В частности, враг покинул военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.
Потери врага
Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 28 октября удалось ликвидировать уже 69,7 тысяч . Кроме того, уничтожили:
- танков – 2640 (+9 единиц);
- боевых бронированных машин – 5378 (+14 единиц);
- артиллерийских систем – 1698 (+8 единиц);
- РСЗО – 379;
- средства ПВО – 192;
- самолетов – 272 (+1 единица);
- вертолетов – 251 (+2 единицы);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3 единицы)
- крылатые ракеты – 351;
- корабли и катера – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10 единиц);
- специальная техника – 151 (+1 единица).
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