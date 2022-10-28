Об этом говорится в новом перехвате телефонного разговора захватчиков. Кстати, потери оккупантов – не удивительны, ведь Вооруженные Силы Украины активно уничтожают врага и выгоняют его с нашей земли.
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Оккупанты жалуются из-за потерь
Во время перехваченного разговора российский захватчик рассказал о подготовке к наступлению на Донецком направлении и потерях.
Скоро в наступление пойдем. Мы находимся в деревне Тоцкое, запомнила? Да, будем брать его. Никак месяц уже не можем взять его. А там все дороги наши,
– говорит оккупант.
Но в то же время российский солдат пожаловался, что их армия теряет много живой силы.
"Дох*я, Ирина, убитых и раненых. Ежедневно по 20-30 человек", – жалуется захватчик.
Как оккупанты жалуются на потери в российской армии: смотрите видео
Актуальные потери захватчиков
По состоянию на 28 октября ВСУ уже уничтожили 69 700 оккупантов. Только за сутки удалось ликвидировать 480 российских захватчиков
Потери россиян в технике:
- танков – 2640 (+9 единиц);
- боевых бронированных машин – 5378 (+14 единиц);
- артиллерийских систем – 1698 (+8 единиц);
- РСЗО – 379;
- средств ПВО – 192;
- самолетов – 272 (+1 единица);
- вертолетов – 251 (+2 единицы);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3 единицы);
- крылатых ракет – 351;
- кораблей и катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10 единиц);
- специальной техники – 151 (+1 единица).
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