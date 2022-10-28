Про це мовиться у новому перехопленні телефонної розмови загарбників. До речі, втрати окупантів – не дивина, адже Збройні Сили України активно нищать ворога та виганяють його з нашої землі.

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Окупанти бідкаються через втрати

Під час перехопленої розмови російський загарбник розповів про підготовку до наступу на Донецькому напрямку і втрати.

Скоро в наступ підемо. Ми перебуваємо в селі Тоцьке, запам'ятала? Так, братимемо його. Ніяк місяць уже не можемо взяти його. А там усі дороги наші,

– каже окупант.

Але водночас російський солдат пожалівся, що їхня армія втрачає багато живої сили.

"Дох*я, Ірино, убитих та поранених. Щодня по 20 – 30 людей", – бідкається загарбник.

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Актуальні втрати загарбників

Станом на 28 жовтня ЗСУ вже знищили 69 700 окупантів. Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 480 російських загарбників

Втрати росіян у техніці:

танків – 2640 (+9 одиниць);

бойових броньованих машин – 5378 (+14 одиниць);

артилерійських систем – 1698 (+8 одиниць);

РСЗВ – 379;

засоби ППО – 192;

літаків – 272 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 251 (+2 одиниці);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3 одиниці)

крилаті ракети – 351;

кораблі та катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10 одиниць);

спеціальна техніка – 151 (+1 одиницю).

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