Про це свідчать дані білоруської моніторингової групи "Беларускі Гаюн". Найбільше боєприпасів режим Лукашенка передав росіянам у квітні.

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Майже 2 000 вагонів з боєприпасами для росіян

З березня по вересень Білорусь надала Росії 1 940 вагонів боєприпасів, зокрема:

у березні – 297 тонн;

у квітні – 22 534 тонни;

у травні – 8 606 тонн;

у червні – 6 033 тонн;

у липні – 6 750 тонн;

у серпні – 6 390 тонн;

у вересні – 14 479 тонн.

Найбільше боєприпасів з Білорусі вивезли через залізничні станції:

Добруш – 21 549 тонн;

Центроліт – 13 323 тонни;

Бронна гора – 15 601 тонну;

Осиповичі-1 – 7 241 тонну.

Крім того, Білорусь надала Росії щонайменше 94 танки Т-72А та від 36 до 44 бронемашин "Урал".



Скільки боєприпасів росіянам передала Білорусь / Інфографіка "Белорускі Гаюн"

Варто також зауважити, що з території Білорусі російські війська почали наступ 24 лютого, хоч тамтешній так званий міністр оборони Віктор Хренін давав "слово офіцера", що з білоруської території загрози для України немає. Російські війська тоді зокрема вторглися на Чернігівщину та Київщину, окупували Чорнобильську АЕС та частину населених пунктів на Півночі й намагалися захопити столицю, однак зазнали поразки і були вибиті Збройними Силами.

Загроза наступу з боку Білорусі: що відомо

Через активну підтримку Росії з боку Алєксандра Лукашенка, є потенційна загроза того, що білоруські війська також вступлять у війну й почнуть наступ. Зокрема експерти відзначають, що для атаки можливі два напрямки – на Київ або на Захід, зокрема на Львів. Причиною останнього варіанту є бажання Росії не лише зумовити перекидання сил зі Сходу й Півдня, де триває контрнаступ ЗСУ, але й перерізати шляхи постачання зброї.

Однак для білоруської армії й тих мобілізованих росіян, яких відправили до Білорусі, є низка проблем. Зокрема болотиста місцевість на Півночі й недостатня кількість військових.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, Путін всіляко намагається схилити Лукашенка до того, аби він віддав наказ про наступ, але той намагається уникнути цього рішення. Тому й віддає територію та боєприпаси у розпорядження росіян. Однак Лукашенко й інші посіпаки його режиму часто відзначаються заявами про нібито загрози для Білорусі з боку сусідніх країн, зокрема України.

Однак днями заступник начальника Генштабу Олексій Громов заявив, що діяльність російських і білоруських Збройних Сил на території Білорусі вказують на системну підготовку до ескалації. Зокрема білоруський режим проводить приховану мобілізацію. Попри те, військове та політичне керівництво України неодноразово заявляло про те, що готове до всіх сценаріїв дій з боку Білорусі, а кордони на Півночі укріплені. Якщо Лукашенко наважиться віддати наказ про наступ, українські захисники та захисниці не лише "ефектно" зустрінуть ворога, але й забезпечать загарбникам розгром.

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