Главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов рассказал, как ВСУ освобождали Невское. По его словам, в Невском впервые за время войны ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм "Мста-С".

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ВСУ ударили по оккупантам из HIMARS

Сообщается, что уничтожены 2 грузовика, на которых перевозили боекомплект батареи. Бутусов предполагает, что российские САУ были уничтожены одновременно.

Кроме того, главный редактор "Цензор.Нет" информирует, что ВСУ одновременно поразили все боевые машины оккупантов, вероятно, ракетами РСЗО М142 HIMARS.

Это беспрецедентное событие произошло недавно во время украинского наступления в Луганской области. Российское командование развернуло оборону вокруг Невского, но украинские войска разгромили россиян. Весомым фактором успеха стала контрабатарейная борьба,

– написал Бутусов.

ВСУ освободили Невское: видео Юрия Бутусова

28 октября в ГУР Минобороны сообщили, что во время освобождения поселка Невское удалось уничтожить 34 оккупанта. Кроме того, 3 захватчиков удалось взять в плен.

Где находится Невское на карте

ВСУ проводят контрнаступление в Луганской области

Украинские военные шаг за шагом проводят контрнаступление в Луганской области, где оккупанты успели подтянуть резервы и подготовить определенные оборонные сооружения.

Каждый день наши воины продвигаются на несколько километров, хотя этому мешает плохая погода. В ответ оккупанты минируют небольшие мосты, а большие оставляют якобы для контрнаступления.

Россия стащила много техники и резервы в Сватово, ведь это важный населенный пункт. В то же время ВСУ взяли под огневой контроль трассу "Сватово – Кременная".

Обратите внимание – ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов: смотрите видео