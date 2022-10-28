Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона подтвердил, что ВСУ продвигаются в Луганской области . При этом Гайдай не предоставил информацию об изменении линии фронта, сказав, что это должно объявлять Генштаб ВСУ.

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Что мешает быстрому контрнаступлению ВСУ

Глава Луганской ОВА заявил, что украинские силы продвигают не так быстро, как этого хотели бы. Помешало быстрому продвижению стало то, что Россия успела подтянуть резервы. Кроме того, препятствует и неблагоприятная погода.

Могу подтвердить (продвижение ВСУ – 24 канал). Не так быстро, как нам хотелось бы. Но мы и понимали, что не будет такого быстрого продвижения в Луганской области. Потому что все же было время у российских оккупационных сил, чтобы взыскать резервы. И мы там фиксируем много мобилизованных из России и привезли зэков и технику,

– сказал он.

Гайдай подчеркнул, что у кафиров было время для того, чтобы подготовить определенные оборонные сооружения и заменять очень много территории. Но, несмотря на это, как сказал глава Луганской ОВА, ВСУ продвигаются каждый день.

Что касается освобожденных населенных пунктов, то местные власти ждут разрешения зайти и начать там работу. В частности, эвакуировать людей или помочь им подготовиться к зиме.

Вместе с тем, в уволенных населенных пунктах ситуация напряженная. Гайдай рассказал, что они расположены ближе к фронту, поэтому оккупанты их обстреливают танками и артиллерией.

Оккупанты стянули силы в Сватово

Сергей Гайдай сообщил, что Россия взыскала много техники и резервы в Сватове. По его словам, Сватово – важный населенный пункт, откуда идет путь на Троицкое в сторону границы с Россией, а также дорога на Кременную и Старобельск.

Старобельск, как подчеркнул глава Гайдай, логистический центр Луганщины. Поэтому россияне минуют и взрывают малые мосты. Большие мосты оккупанты оставляют, мол, для контрнаступления.

Но о каком контрнаступлении может идти речь, если каждый день на 1 – 3 километра все же продвигаются ВСУ,

– резюмировал Гайдай.