Луганскую область нужно рассматривать как и Харьковскую – там тот же сценарий освобождения. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Чем Луганщина похожа на Харьковщину

Специалист отмечает, что в Луганской области у россиян есть главная транспортная артерия, соединяющая юг и север области. Точно так же, как это до освобождения было и в Харьковской области. В случае с последней это была трасса Волчанск – Большой Бурлук – Купянск – Изюм.

Кстати, в Изюме было достаточно большое количество российских оккупационных войск. По силам и средствам, она была достаточно угрожающей. Ведь их готовили для наступления на Славянск и Краматорск,

– отмечает Александр Коваленко.

Очень похожая ситуация и в Луганской области. Здесь у россиян тоже есть похожая транспортная артерия Троицкое – Сватово – Кременная – Рубежное – Северодонецк.

"Именно сейчас мы можем наблюдать, что Вооруженные Силы Украины по некоторым локациям на этой трассе уже имеют полный огневой контроль. Оказывают огненное влияние, что значительно усложняет для россиян перемещение сил и средств этой трассой", – объясняет военный обозреватель.

Также, отмечает эксперт, пока нет физического контроля трассы. Впрочем, продвижение ВСУ и освобождение населенных пунктов указывают, что вскоре трасса будет перерезана.

Прогноз Александра Коваленко по поводу контрнаступления: смотрите видео

Следовательно, обозреватель группы "Информационное сопротивление" считает, что на Луганщине повторяется сценарий Харьковщины, когда была перерезана ключевая транспортная артерия, а контрнаступление после этого продвигалось чрезвычайно быстрыми темпами.

Так же будет и в Луганской области. Когда будет перерезана эта трасса, будет уменьшение снабжения в южном направлении, будет небольшая пауза. Чтобы этот дефицит боекомплекта и пополнение подразделений был более ощутим,

– рассказывает Александр Коваленко.

Тогда мы и увидим ускорение процесса деоккупации, захваченной россиянами Луганской области.

Контрнаступление ВСУ