Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, всю борьбу можно условно поделить на три этапа. В настоящее время Украина уже на третьем.

сдерживание войск РФ;

стабилизация линии фронта;

постепенное освобождение территории Украины.

По словам Резникова, на данный момент ситуация находится на третьем этапе – проведении контрнаступательной операции, во время которой Вооруженные Силы отвоевывают свои территории.

Министр обороны отметил, что кампания на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве окопов. В то же время добавил, что украинские войска будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность российских войск снизится.

Резников также подчеркнул, что у Украины есть реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий.

Резников назвал русскую армию "бумажным тигром"

Министр обороны Украины заявил, что Вооруженные Силы Украины доказали, что Россия – это действительно "бумажный тигр". Поэтому "вторая армия мира" – это только слова, и они ничего не значат.