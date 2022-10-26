Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, всю боротьбу можна умовно поділити на три етапи. Наразі Україна вже на третьому.
Головне Ізраїль доведе виробництво дронів Іраном, чому наступ сповільнився: хронологія 245 дня війни
3 етапи війни:
- стримування військ РФ;
- стабілізація лінії фронту;
- поступове звільнення території України.
За словами Резнікова, на цю мить ситуація перебуває на третьому етапі – проведенні контрнаступальної операції, під час якої Збройні Сили України відвойовують свої території.
Міністр оборони зазначив, що кампанія на півдні сповільнилася, тому що російські війська використовують зрошувальні канали як окопи. Водночас додав, що українські війська просуватимуться вперед із настанням зими, коли мобільність російських військ знизиться.
Резніков також наголосив, що Україна має реальний план зі звільнення всіх тимчасово окупованих територій.
Резніков назвав російську армію "паперовим тигром"
Міністр оборони України заявив, що Збройні Сили України довели, що Росія – це насправді "паперовий тигр". Тому "друга армія світу" – це лише слова, і вона нічого не значить.
Як розповів Резніков, до повномасштабного вторгнення багато столиць були впевнені, що воно буде стрімким, і Україна впаде за 72 години. Вони думали, що український парламент, уряд та президент будуть захоплені чи втечуть до Європи.
Але вся Україна довела, що ці думки були хибні і російське військо, як старий китайський фразеологізм "паперовий тигр", – позначення чогось небезпечного тільки з вигляду, але насправді негрізного.
Може зацікавити – Резніков заінтригував заявою про потужну допомогу для ЗСУ: дивіться відео