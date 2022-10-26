Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, всю боротьбу можна умовно поділити на три етапи. Наразі Україна вже на третьому.

стримування військ РФ;

стабілізація лінії фронту;

поступове звільнення території України.

За словами Резнікова, на цю мить ситуація перебуває на третьому етапі – проведенні контрнаступальної операції, під час якої Збройні Сили України відвойовують свої території.

Міністр оборони зазначив, що кампанія на півдні сповільнилася, тому що російські війська використовують зрошувальні канали як окопи. Водночас додав, що українські війська просуватимуться вперед із настанням зими, коли мобільність російських військ знизиться.

Резніков також наголосив, що Україна має реальний план зі звільнення всіх тимчасово окупованих територій.

Резніков назвав російську армію "паперовим тигром"

Міністр оборони України заявив, що Збройні Сили України довели, що Росія – це насправді "паперовий тигр". Тому "друга армія світу" – це лише слова, і вона нічого не значить.