Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Збройні Сили України довели, що Росія – це насправді "паперовий тигр".

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Що означає "паперовий тигр"

Як розповів Резніков, до повномасштабного вторгнення багато столиць були впевнені, що воно буде стрімким, і Україна впаде за 72 години. Вони думали, що український парламент, уряд та президент будуть захоплені чи втечуть до Європи.

Ми довели, що у нас був інший сценарій. Ми завдали їм поразки, ми відкинули їх і продовжуємо перемагати. Ми довели, що Росія – це насправді не друга армія світу, що це "паперовий тигр"

– зазначив міністр.

Зауважимо! Паперовий тигр – це старий китайський фразеологізм, який використовують на позначення чогось небезпечного тільки з вигляду, але насправді негрізного.

Секретна зброя "другої армії світу"

У мережі з'явилось відео, на якому стару гаубицю Д-1 тягне дорогою військова вантажівка армії Путіна. Це радянська артилерійська система. Гаубиці калібром 152 міліметри взяли на озброєння ще у 1943 році.

Через "велику" швидкість гаубицю сильно трясло, тому стара техніка ледь не розвалилася.

В армії окупантів багато проблем

Серед багатьох проблем у збройних силах Росії процвітають расизм і фанатизм. Через це висока ймовірність етнічних конфліктів. Нещодавно було опубліковано кадри, як російський офіцер б'є солдата-мусульманина. Він карав його за те, що загарбник намагався молитися у певний час.

В американському Інституті вивчення війни зазначають, що расова та релігійна напруженість також може допомогти пояснити відносне заспокоєння Кадирова та очевидне відокремлення Прігожина від нього.

Нагадаємо, що в арсеналі Росії залишилося:

124 ракети "Іскандер" із 900, які були на початку вторгнення,

272 ракети "Калібр" з 500,

213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з 444.

До речі, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов заявляв, що 13% від "стартових" запасів ракет "Іскандер" є ганьбою для Росії.

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