Так, російські загарбники везуть на поле бою старі гаубиці. Зокрема, радянського зразка.
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Як окупанти везли стару гаубицю
На оприлюдненому відео стару гаубицю Д-1 тягне дорогою військова вантажівка армії Путіна. Це радянська артилерійська система. Такі гаубиці калібром 152 міліметри взяли на озброєння ще у далекому 1943 році.
Через "велику" швидкість гаубицю сильно трясе. Стара техніка ледь не розвалюється.
Яка армія, така і зброя,
– підкреслили в СтратКомі ЗСУ.
Цікаво, що раніше такі гаубиці можна було побачити або на монументах, або ж на складах.
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Російські загарбники везуть гаубицю: дивіться відео
У тимчасово окупованому Криму росіяни відроджують знищену ЗСУ бригаду
- Загарбники намагаються відродити 810-ту бригаду морської піхоти Чорноморського флоту. Її бійці брали участь в захопленні Криму.
- Під час повномасштабної війни бригада воювала під Мелітополем та в Маріуполі. Втім, українські захисники знищили до 85 % особового складу.
- В істериці російські загарбники почали терміново шукати добровольців. Навіть розклеювали оголошення на вулицях.
- Втім, уже традиційно мобілізованих відправили на фронт без нормального спорядження. Зокрема, роздали загарбникам рвані бронежилети та каски 1948 року.
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