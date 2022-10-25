Так, російські загарбники везуть на поле бою старі гаубиці. Зокрема, радянського зразка.

Цікаво Не можуть виробляти, – експерт розповів про зникнення унікальної російської техніки

Як окупанти везли стару гаубицю

На оприлюдненому відео стару гаубицю Д-1 тягне дорогою військова вантажівка армії Путіна. Це радянська артилерійська система. Такі гаубиці калібром 152 міліметри взяли на озброєння ще у далекому 1943 році.

Через "велику" швидкість гаубицю сильно трясе. Стара техніка ледь не розвалюється.

Яка армія, така і зброя,

– підкреслили в СтратКомі ЗСУ.

Цікаво, що раніше такі гаубиці можна було побачити або на монументах, або ж на складах.

Читайте також Ще майже 500 ліквідованих загарбників за добу: втрати ворога станом на 24 жовтня

Російські загарбники везуть гаубицю: дивіться відео

У тимчасово окупованому Криму росіяни відроджують знищену ЗСУ бригаду

Загарбники намагаються відродити 810-ту бригаду морської піхоти Чорноморського флоту. Її бійці брали участь в захопленні Криму.

Під час повномасштабної війни бригада воювала під Мелітополем та в Маріуполі. Втім, українські захисники знищили до 85 % особового складу .

. В істериці російські загарбники почали терміново шукати добровольців. Навіть розклеювали оголошення на вулицях.

Втім, уже традиційно мобілізованих відправили на фронт без нормального спорядження. Зокрема, роздали загарбникам рвані бронежилети та каски 1948 року.

Вас може зацікавити – Потужні успіхи ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео