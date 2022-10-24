Росіяни намагаються воскресити знищену бригаду

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії базується в окупованому Севастополі. У 2014 році вона брала участь в захопленні Криму.

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У 2022 році бригада воювала під Мелітополем на Запоріжжі та в Маріуполі та Донеччині. Згодом її кілька разів перекидали на різні напрямки, у результаті чого бригада зазнала таких втрат, що брати участь у війні більше не могла. За даними Генштабу, українські військові знищили до 85% особового складу 810-ї бригади.

У вересні в окупованому Криму росіяни почали шукати "добровольців", щоб воскресити знищену бригаду. На вулицях міст розклеювали оголошення про набір на службу.



Росіяни шукають нове "гарматне м'ясо" / Фото "Крим Реалії"

"Добровольцям" окупанти пропонують 10-денну підготовку від "найкращих військових фахівців". За вбивства українців та скоєння воєнних злочинів обіцяють платити від 185 до 255 тисяч рублів на місяць.

За даними розвідки, на початку жовтня на базі 810-ї бригади у Севастополі почали готувати мобілізованих росіян. За тиждень у військове містечко прибули близько 300 новобранців. До війни найкраще готують екіпажі БМП, БТР та РСЗВ "Град", підготовка снайперів та саперів відбувається окремо. Ніякої сучасної техніки в бригади немає.

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Збір бригади спровокував скандал у Криму

Комплектація бригади вже спровокувала скандал в окупованому Криму. Люди, які підтримують війну, бідкаються, що бійців відправляють голих-босих. Мовляв, пропагандисти по телебаченню показали першу партію, яку хоч трохи спорядили, усіх інших посилають без нормального спорядження.

Йдуть у касках 1948 року та у рваних бронежилетах. Чоловіки бачать, як розвантажуються нові броніки і відразу отримують діряві, порожні, не за розміром. Спочатку намагалися з'ясувати питання з керівництвом частини, зрештою повідомили рідним, що "збунтувалися",

– мовиться у повідомленні.

Російські бійці вимагають надати їм спорядження, а без того відмовляються йти воювати. Їхні матері обдзвонюють всі гарячі лінії – але там, ясна річ, ніхто не відповідає.

Водночас російські пропагандисти запевняють, що все "під контролем". Мовляв, окупаційний глава Криму Сєргєй Аксьонов "взяв все у свої руки" – "гарматне м'ясо" отримає спорядження за місцем дислокації.

Тим часом мешканці Криму завалюють сторінку Аксьонова коментарями.



Обурливі коментарі та сторінці Аксьонова / Скриншот "Крим Реалії"



Росіяни бідкаються через погане спорядження військових / Фото "Крим Реалії"

Отож ватажок окупантів пообіцяв "розрулити" все до 20 жовтня. Однак російські активісти кажуть, що частина бійців – вже на передовій. Схоже, що на цей раз 810-та бригада протримається недовго.

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