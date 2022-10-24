Россияне пытаются воскресить уничтоженную бригаду

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России базируется в оккупированном Севастополе. В 2014 году она участвовала в захвате Крыма.

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В 2022 году бригада воевала под Мелитополем Запорожской области и в Мариуполе Донецкой области. Впоследствии ее несколько раз перебрасывали на разные направления, в результате чего бригада понесла такие потери, что участвовать в войне больше не могла. По данным Генштаба, украинские военные уничтожили до 85% личного состава 810-й бригады.

В сентябре в оккупированном Крыму россияне начали искать "добровольцев", чтобы воскресить уничтоженную бригаду. На улицах городов расклеивали объявления о наборе на службу.



Россияне ищут новое "пушечное мясо" / Фото "Крым Реалии"

"Добровольцам" оккупанты предлагают 10-дневную подготовку от "лучших военных специалистов". За убийства украинцев и совершение военных преступлений обещают платить от 185 до 255 тысяч рублей в месяц.

По данным разведки, в начале октября на базе 810 бригады в Севастополе начали готовить мобилизованных россиян. За неделю в военный городок прибыли около 300 новобранцев. К войне лучше всего готовят экипажи БМП, БТР и РСЗО "Град", подготовка снайперов и саперов происходит отдельно. Никакой современной техники у бригады нет.

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Сбор бригады спровоцировал скандал в Крыму

Комплектация бригады уже спровоцировала скандал в оккупированном Крыму. Люди, поддерживающие войну, жалуются, что бойцов отправляют голыми-босыми. Мол, пропагандисты по телевидению показали первую партию, которую хоть немного снарядили, всех остальных посылают без нормального снаряжения.

Идут в касках 1948 года и в рваных бронежилетах. Мужчины видят, как разгружаются новые броники и сразу получают дырявые, пустые, не по размеру. Сначала пытались выяснить вопросы с руководством части, в конце концов сообщили родным, что "взбунтовались",

– говорится в сообщении.

Российские бойцы требуют предоставить им снаряжение, а без этого отказываются идти воевать. Их матери обзванивают все горячие линии – но там, конечно, никто не отвечает.

В то же время, российские пропагандисты уверяют, что все "под контролем". Мол, оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов "взял все в свои руки" – "пушечное мясо" получит снаряжение по месту дислокации.

Тем временем жители Крыма заваливают страницу Аксенова комментариями.



Возмутительные комментарии и страницы Аксенова / Скриншот "Крым Реалии"



Россияне жалуются из-за плохого снаряжения военных / Фото "Крым Реалии"

Поэтому главарь оккупантов пообещал "разрулить" все до 20 октября. Однако российские активисты говорят, что часть бойцов уже на передовой. Похоже, что в этот раз 810 бригада продержится недолго.

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