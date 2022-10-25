Так, российские захватчики везут на поле боя старые гаубицы. В частности, советского образца.
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Как оккупанты везли старую гаубицу
На обнародованном видео старую гаубицу Д-1 тянет по дороге военный грузовик армии Путина. Это советская артиллерийская система. Такие гаубицы калибром 152 миллиметра взяли на вооружение еще в далеком 1943 году.
Из-за "большой" скорости гаубицу сильно трясет. Подержанная техника чуть не разваливается.
Какая армия, такое и оружие,
– подчеркнули в СтратКоме ВСУ.
Интересно, что раньше такие гаубицы можно было увидеть либо на монументах, либо на складах.
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Российские захватчики везут гаубицу: смотрите видео
Во временно оккупированном Крыму россияне возрождают уничтоженную ВСУ бригаду
- Захватчики пытаются возродить 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Ее бойцы участвовали в захвате Крыма.
- Во время полномасштабной войны бригада воевала под Мелитополем и в Мариуполе. Впрочем, украинские защитники уничтожили до 85% личного состава.
- В истерике русские захватчики начали срочно искать добровольцев. Даже расклеивали объявления на улицах.
- Впрочем, уже традиционно мобилизованные отправили на фронт без нормального снаряжения. В частности, раздали захватчикам рваные бронежилеты и каски 1948 года.
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