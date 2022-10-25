Так, российские захватчики везут на поле боя старые гаубицы. В частности, советского образца.

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Как оккупанты везли старую гаубицу

На обнародованном видео старую гаубицу Д-1 тянет по дороге военный грузовик армии Путина. Это советская артиллерийская система. Такие гаубицы калибром 152 миллиметра взяли на вооружение еще в далеком 1943 году.

Из-за "большой" скорости гаубицу сильно трясет. Подержанная техника чуть не разваливается.

Какая армия, такое и оружие,

– подчеркнули в СтратКоме ВСУ.

Интересно, что раньше такие гаубицы можно было увидеть либо на монументах, либо на складах.

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Российские захватчики везут гаубицу: смотрите видео

Во временно оккупированном Крыму россияне возрождают уничтоженную ВСУ бригаду

Захватчики пытаются возродить 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. Ее бойцы участвовали в захвате Крыма.

Во время полномасштабной войны бригада воевала под Мелитополем и в Мариуполе. Впрочем, украинские защитники уничтожили до 85% личного состава.

В истерике русские захватчики начали срочно искать добровольцев. Даже расклеивали объявления на улицах.

Впрочем, уже традиционно мобилизованные отправили на фронт без нормального снаряжения. В частности, раздали захватчикам рваные бронежилеты и каски 1948 года.

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