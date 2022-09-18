Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, страна-агрессор испытывает большую нехватку определенных видов вооружения.

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Какая техника может исчезнуть в россии

Уже сейчас исчезают некоторые образцы военной техники, которые уникальны.

К примеру, боевая машина огнеметчиков (БМО-Т). Она была произведена в количестве 10 единиц, из них как минимум 4 были уничтожены в Украине. По моей информации, россия потеряла даже больше таких машин на фронте,

– военный обозреватель.

Как отметил Коваленко, сейчас на использовании у оккупантов остались только 2 боевые машины огнеметчиков.

Ситуация с танками T-90

Также могут возникнуть проблемы с "гордостью" российской армии – новейшими танками T-90.

Россияне не производят подобные танки с нуля уже несколько лет. Они не могут их производить. Поэтому оккупанты получают танки T-90 исключительно за счет глубокой модернизации T-72,

– сказал военный обозреватель.

Еще в начале 2000-х годов россия отправила большое количество танков T-90 на хранение. Кроме того, значительную часть такой техники Москва экспортировала в Индию и Алжир, которые были основными покупателями.

Сколько времени россии понадобится на "расконсервацию" танков

"Сама россия сегодня имеет этих танков меньше, чем Индия. В Индии есть более 1300 единиц T-90. А россия имеет примерно 350 единиц. Большое количество из них находится именно на хранении", – рассказал Коваленко.

Чтобы вывести такие танки из хранения, россии понадобится некоторое время.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Однако минус в том, что по сравнению с T-72 и T-80 танки T-90 достаточно новые. Поэтому вывод их из хранения и техническое обслуживание займет около месяца. Они быстрее могут оказаться в зоне боевых действий в Украине. С другой стороны, если эти "расконсервированные" танки отправят в Украину, тогда возникает вопрос: почему россия применяет именно эту новейшую технику?

Военный обозреватель добавил, что это будет свидетельствовать о том, насколько у оккупантов жалкое положение с вооружением.

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