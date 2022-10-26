Луганську область потрібно розглядати як і Харківську – там той самий сценарій звільнення. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Чим Луганщина схожа на Харківщину
Фахівець відзначає, що в Луганській області в росіян є головна транспортна артерія, яка сполучає південь і північ області. Точно так само, як це до звільнення було й у Харківській області. У випадку з останньою це було траса Вовчанськ – Великий Бурлук – Куп'янськ – Ізюм.
До речі, в Ізюмі була доволі велика кількість російських окупаційних військ. За силами й засобами, вона була достатньо загрозлива. Адже їх готували для наступу на Слов'янськ і Краматорськ,
– відзначає Олександр Коваленко.
Дуже схожа ситуація є й на Луганщині. Тут у росіян теж є схожа транспортна артерія Троїцьке – Сватове – Кремінна – Рубіжне – Сєвєродонецьк.
"Саме зараз ми можемо спостерігати, що Збройні Сили України по деяких локаціях на цій трасі вже мають повний вогневий контроль. Мають вогневий вплив, що значно ускладнює для росіян переміщення сил і засобів цією трасою", – пояснює військовий оглядач.
Також, зазначає експерт, поки немає фізичного контролю траси. Втім, просування ЗСУ та звільнення населених пунктів вказують, що невдовзі траса буде перерізаною.
Прогноз Олександра Коваленка щодо контрнаступу: дивіться відео
Відтак оглядач групи "Інформаційний спротив" вважає, що на Луганщині повторюється сценарій Харківщини, коли було перерізано ключову транспортну артерію, а контрнаступ після цього просувався надзвичайно швидкими темпами.
Так само буде й на Луганщині. Коли буде перерізана ця траса, буде зменшення постачання в південному напрямку, буде невеличка пауза. Щоб цей дефіцит боєкомплекту й поповнення підрозділів був більш відчутним,
– розповідає Олександр Коваленко.
Тоді ми й побачимо пришвидшення процесу деокупації захопленої росіянами Луганської області.
Контрнаступ ЗСУ
- Контрнаступ Збройних Сил України, як це передбачало військове керівництво ще з весни, активно стартував на початку осені 2022 року. Найяскравіший приклад – Харківська область.
- У вересні після блискавичної контрнаступальної операції ЗСУ в Харківській області росіяни боялися, що в них посипеться весь східний фронт. Втім, на жаль, у Луганській області на деякий час вони ще змогли втриматися.
- Одночасно контрнаступ триває також і на Півдні України. Зважаючи на рельєф Херсонщини та велику кількість сил росіян на правому березі Дніпра, ЗСУ повільно, але дуже впевнено звільняють населені пункти України.