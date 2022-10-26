Главная цель наших сил в Луганской области – сохранение личного состава и использование природных условий для продолжения наступления. Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Ситуация на Сватовском направлении

Спикер Восточной группировки отметил, что после сокрушительных для врага Харьковской и Лиманской операций продолжается натиск наших войск, однако ВСУ делают все "продуманно и с максимальным учетом рельефа и подготовленности оккупантов".

"Целью ВСУ является попытка сохранить личный состав, потому что недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что все боевые действия должны проводить с максимальным ударением на сохранение личного состава", – объяснил военный.

Обратите внимание! С актуальной картой боевых действий, в частности в районе Сватово, можно ознакомиться здесь.

По его словам, Украина не может как Россия – позволить себе "использование" людей для каких-либо целей.

Боевые действия продолжаются, Штаб разрабатывает операцию. Мы подготовлены и знаем, что можем действовать успешно. Подтверждением этого может быть то, что еще несколько населенных пунктов недавно освободили,

– добавил Череватый.

Он отметил, что также ВСУ поражают врага артиллерией, активно работает разведка, которая ищет дислокацию логистических путей врага и его склады с боеприпасами.

"За сутки уничтожили склад с боеприпасами в Новоивановке Луганской области. Там также было подразделение "кадыровцев" и по крайней мере 10 из них уничтожили там. Также в Сватово уничтожили колонну из 5 автомобилей и с боеприпасами, которые не будут лететь в нашу сторону", – подчеркнул спикер.

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Важность природных преград

Череватый рассказал, что особенности рельефа местности и водные преграды на Сватовском направлении влияют на боевые действия и стратегию ВСУ.

Важно, если кто-то разумно использует рельеф и это может быть хорошим естественным плюсом, если есть реки и другие водные препятствия. Но наш Штаб уже неоднократно доказывал во время Харьковской и Лиманской операций, что удавалось преодолевать как естественные, так и искусственные препятствия.

– заметил военный.

По его мнению, это напрямую зависит от:

правильного планирования операции;

перераспределения своих сил и средств, личного состава;

использование правильного артиллерийского поражения и авиации;

эффекта неожиданности.

"Мы, в отличие от россиян, не гонимся за какими-то датами. Созрела объективная возможность – войска идут вперед. Если нет – ВСУ пытаются сосредоточиться, доукомплектоваться, дополнительно изучить обстановку и только тогда идти вперед", – отметил спикер.

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Роль "кадыровцев"

Череватый заверил, что у противника есть ряд формирований, которые очень "сепарируют" себя от основных вооруженных сил, в том числе и "кадыровцы" .

Как и ЧВК "Вагнера" – "кадыровцы" чувствуют себя "государством в государстве", подчиняясь "лидеру" своей "республики". Также есть ментальные особенности и многовековое пренебрежение к россиянам. Все это накладывается на то, что их используют как некий репрессивный аппарат для наведения порядка,

– объяснил спикер.

По его словам, они это делают в предоставленной им манере – с жестокостью и унижением к "основному этносу России".

"В боевых действиях они не очень хотят участвовать. Их роль более пропагандистская - чтобы показать, какая на самом деле большая роль чеченцев и самого Кадырова в завоевании новых территорий. Это у всех них особо не получается: ни у "пригожинцев" , ни у "кадыровцев", ни в российской армии", – резюмировал военный.

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