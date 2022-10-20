Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне жестко обстреливают деоккупированные села в Луганской области. Кое-где они используют танки, а иногда – гатят из "Градов".

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Некоторые населенные пункты, к сожалению, становятся похожими на Попасную. Это те несколько сел, которые удалось освободить на западе Луганщины. Да, оккупанты почти круглосуточно разрушают Стельмаховку. Большинство домов там уже разрушены,

– отметил Гайдай.

Россияне минируют все, что только могут

Как отмечает Гайдай, при отступлении российские оккупанты массово заминировали все подъезды и другие небольшие дороги в населенных пунктах вблизи Сватового и Кременной. Некоторые мосты заминированы, некоторые уже взорваны.

Многие оккупанты раскинули так называемые "лепестки", минировали административные здания и делали все, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

Кроме того, так называемые "вагнеровцы" сейчас строят новую линию обороны на том же направлении Сватово – Кременная. Они свозят в больших количествах бетонные конструкции. Гайдай отмечает, что в будущем ВСУ используют эти кубы.

Думаю, что ВСУ в ближайшее время ответят на эти кубы. Превентивное, но слабое оборонительное сооружение. Как только контрнаступление пойдет полномасштабно, нам достанется много таких кубов, которые обязательно понадобятся.

– считает Гайдай.

Какая ситуация на линии Сватово – Кременная – рассказывает Гайдай: смотрите видео

Как ранее сообщал Сергей Гайдай, российские захватчики продолжают забрасывать на Луганщину много "чмобиков" и военной техники. Они делают все, чтобы сделать невозможным на этом направлении быстрое контрнаступление ВСУ.

Однако украинские военные отвечают на действия оккупантов. В частности, четко попадают в склады и командные пункты российских захватчиков в Луганской области.

Он добавил, что местным жителям не стоит возвращаться в свои дома на освобожденных территориях Луганщины. Ведь оккупанты цинично обстреливают деоккупированные населенные пункты.