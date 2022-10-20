Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни жорстко обстрілюють деокуповані села на Луганщині. Подекуди вони використовують танки, а інколи – гатять з "Градів".

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Деякі населені пункти, на жаль, стають схожими на Попасну. Це – ті кілька сіл, які вдалося звільнити на заході Луганщини. Так, окупанти майже цілодобово руйнують Стельмахівку. Більше будинків там вже зруйновані,

– зазначив Гайдай.

Росіяни мінують все, що тільки можуть

Як наголошує Гайдай, при відступі російські окупанти масово замінували усі під'їзди та інші невеличкі дороги в населених пунктах поблизу Сватового та Кремінної. Деякі мости заміновані, деякі – вже підірвані.

Багато де окупанти розкинули так звані "пелюстки", мінували адміністративні будівлі та робили все, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ.

Крім того, так звані "вагнерівці" зараз будують нову лінію оборони на тому ж напрямку Сватове – Кремінна. Вони звозять у величезних кількостях бетонні конструкції. Гайдай наголошує, що у майбутньому ЗСУ використають ці куби.

Думаю, що ЗСУ найближчим часом дадуть відповідь на ці куби. Превентивна, але слабка оборонна споруда. Як тільки контрнаступ піде повномасштабно, нам дістанеться багато таких кубів, які обов'язково знадобляться,

– вважає Гайдай.

Яка ситуація на лінії Сватове – Кремінна – розповідає Гайдай: дивіться відео

Додамо, як раніше повідомляв Сергій Гайдай, російські загарбники продовжують закидати на Луганщину багато "чмобіків" та військової техніки. Вони роблять все, щоб унеможливити на цьому напрямку швидкий контрнаступ ЗСУ.

Однак українські військові відповідають на дії окупантів. Зокрема чітко влучають у склади та командні пункти російських загарбників на Луганщині.

Він додав, що місцевим жителям наразі не варто повертатися у свої домівки на звільнених територіях Луганщини. Адже окупанти цинічно обстрілюють деокуповані населені пункти.