5 законов украинских побед
Поэтому надо прежде всего скорость решений, поэтому некоторые наступательные операции считают необходимым анонсировать и предрекать конкретные сроки побед на конкретных участках фронта. Такое видение возникает, по моему мнению, потому что у нас отсутствует практика НАТО по послеоперационному анализу результатов боевых действий, отсутствует самокритический разбор событий.
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а) украинское высшее командование действовало быстро и внезапно для врага, создавало преимущество на критически важных участках фронта и доверяло командирам подразделений самостоятельные действия по обстановке;
б) украинские командиры в бою переигрывали врага тактически, действовали инициативно, интеллектуально гибко, брали на себя ответственность за результат;
в) украинские бойцы имели качественных командиров звена отделения – рота на поле боя, имели свободу маневра и отработанное взаимодействие, что позволяло выполнять задачи даже несмотря на значительные потери;
г) наши войска были хорошо осведомлены об обстановке, обнаружили большинство огневых средств врага, что позволяло либо уничтожить противника, либо правильно рассчитать маневр;
д) на участке атаки сосредотачивались средства поражения, достаточные для уничтожения или подавления узловых очагов сопротивления, командных пунктов и логистических центров.
И именно этот комплекс факторов становился причиной поражения российских войск. Как назвать все эти факторы вместе? Боеспособность войск. Я бы дал такое определение.
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Как не наступить на российские "грабли"
Боеспособность – это преимущество войск в скорости решений и эффективности действий на определенном участке в определенное время, которое достигается во всех звеньях через подготовку, обеспечение и применение в соответствии с условиями боя.
Если нет времени на планирование, потому что надо быстро ударить, если кто-то кричит "вперед-вперед" вместо тщательной подготовки и анализа обстановки, если вместо доверия к командирам всех, кто выражает свое мнение, посылать матом, – это будет российская армия, потому что именно это – те вопросы, которые привели к разгрому российской армии.
Достижение преимущества в боеспособности во время боя – это комплексная работа, совместная работа всех командиров, а не одного, наиболее разумного.
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Войны выигрываются разумом
Боеспособность – это не шеврон и не громкий командный мат, это – постоянно выстраиваемая, а не назначаемая работа.
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