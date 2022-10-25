5 законов украинских побед

Поэтому надо прежде всего скорость решений, поэтому некоторые наступательные операции считают необходимым анонсировать и предрекать конкретные сроки побед на конкретных участках фронта. Такое видение возникает, по моему мнению, потому что у нас отсутствует практика НАТО по послеоперационному анализу результатов боевых действий, отсутствует самокритический разбор событий.

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Очевидно, что если даже посмотреть на карту наших битв, послушать интервью наших Героев, допросы пленных, заявления российских командующих, то причины побед были обусловлены не слабостью и паникой у россиян, а комплексными решениями с нашей стороны:

а) украинское высшее командование действовало быстро и внезапно для врага, создавало преимущество на критически важных участках фронта и доверяло командирам подразделений самостоятельные действия по обстановке;

б) украинские командиры в бою переигрывали врага тактически, действовали инициативно, интеллектуально гибко, брали на себя ответственность за результат;

в) украинские бойцы имели качественных командиров звена отделения – рота на поле боя, имели свободу маневра и отработанное взаимодействие, что позволяло выполнять задачи даже несмотря на значительные потери;

г) наши войска были хорошо осведомлены об обстановке, обнаружили большинство огневых средств врага, что позволяло либо уничтожить противника, либо правильно рассчитать маневр;

д) на участке атаки сосредотачивались средства поражения, достаточные для уничтожения или подавления узловых очагов сопротивления, командных пунктов и логистических центров.

И именно этот комплекс факторов становился причиной поражения российских войск. Как назвать все эти факторы вместе? Боеспособность войск. Я бы дал такое определение.

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Боеспособность – это преимущество войск в скорости решений и эффективности действий на определенном участке в определенное время, которое достигается во всех звеньях через подготовку, обеспечение и применение в соответствии с условиями боя.

Если нет времени на планирование, потому что надо быстро ударить, если кто-то кричит "вперед-вперед" вместо тщательной подготовки и анализа обстановки, если вместо доверия к командирам всех, кто выражает свое мнение, посылать матом, – это будет российская армия, потому что именно это – те вопросы, которые привели к разгрому российской армии.

Достижение преимущества в боеспособности во время боя – это комплексная работа, совместная работа всех командиров, а не одного, наиболее разумного.

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Войны выигрываются разумом

Мы должны обыгрывать врага интеллектуально, а "банзай-атаки" и "героические рейды", которые планируются в расчете, что враг испугается, побросает оружие и не способен к каким-то контрдействиям, – это не путь к победе, это – путь к повторению российских поражений.

Боеспособность – это не шеврон и не громкий командный мат, это – постоянно выстраиваемая, а не назначаемая работа.

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