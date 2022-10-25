Чернобыльская АЭС

Когда ВСУ перешли в контрнаступление на северном плацдарме, россияне стали делать вбросы о том, что украинские войска планируют нанести удар по позициям России на ЧАЭС.

Интересно 150 миллионов за Гиркина: "ок" ли платить за задержание преступника

Таким образом они пытались затормозить наше контрнаступление, угрожая потенциальной диверсией на ЧАЭС. Но все прекрасно понимали, что они не пойдут на такой шаг, поскольку это был бы конец 40 БТГр их так называемой "элиты", с охватом еще и Беларуси.

Запорожская АЭС

Обстреливая ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ, российские оккупанты полтора месяца щекотали нервы международному сообществу, демонстрируя то, насколько они могут быть отчаянными и безрассудными.

Но все прекрасно понимали, что они не подорвут ЗАЭС хотя бы потому, что в той локации были сосредоточены остатки их наиболее боеспособных подразделений 5, 9, 35, 36 общевойсковых армий, и осуществив этот акт террора, они остались бы фактически без армии.

Важно До Путина уже 8 месяцев не доходит, что ему – "торба"

Тактическое ядерное оружие

Когда началось контрнаступление ВСУ на Харьковщине, российские говорящие головы заверещали о применении тактического ядерного оружия, как никогда до этого. Хотя и так было понятно, что это не больше, чем визг.

Каховская ГЭС и "грязная" бомба

Здесь просто все сразу. И угроза подрыва ГЭС, и снова ядерное оружие, пусть и "грязное", и снова все это звучит на фоне готовящегося на Херсонщине решающего контрнаступления ВСУ. И снова все более чем прозрачно.

Подрывая ГЭС, россияне немного затормозят продвижение ВСУ на северо-восточном направлении, на Берислав и от Берислава на Херсон, но смывают свои линии обороны, подразделения на левом берегу.

Что же касается "грязной" бомбы, то россияне уже достаточно серьезно стали бесить международное сообщество своим никудышным шантажом, и им уже прямо говорят о том, что в этом случае Запад уже не останется без вмешательства.

Стоит прочесть У России на Донбассе назревает внутренняя "война"

Поэтому, рассматривая ситуации от ЧАЭС до сегодняшних танцев с бубнами вокруг "грязной" бомбы, мы должны понимать, что россияне находятся в отчаянном положении, но при этом они достаточно трусливы, чтобы в приступе отчаяния прибегнуть к самоубийственным мерам.

Хотя, с учетом того, как они своим шантажом уже достали Запад, каждая их нынешняя конвульсия – это и есть самоубийство.

Актуальное – почему россияне раздули истерию вокруг мифа о "грязной" бомбе: смотрите видео