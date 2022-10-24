Правила орды

Ну, нет у ханов устоявшегося мнения. Не решили, что нужно написать на знамени. Не поняли, с чем пришли.

Важно 150 миллионов за Гиркина: "ок" ли платить за задержание преступника

Дерусь, потому что дерусь! Убиваю, потому что нравится! Ворую, потому что привык! Насилую, потому что иначе не ст**т! И все это называется "освобождение братского украинского народа от нацистской оккупации", потому что шизофрения. И война с НАТО, потому что паранойя. И нужно убивать гражданских и разрушать инфраструктуру, потому что американцы бомбили Дрезден и Нагасаки! Иначе никак!

Попытка объяснить необъяснимое – это как попытка "впихнуть невпихуемое", и никакая пропагандистская "виагра" не поможет сделать эту вялую и дурно пахнущую идею упругой и привлекательной.

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Истину донесут ВСУ

Есть несколько кристально честных россиян, которые не скрывают своих планов, намерений и отношения к нам. Один из них – Красовский, отличившийся на выходных. Уважаю за прямоту. Никакой шизофрении. Никаких экивоков. Честная неприкрытая ненависть, ксенофобия и кровожадность. Настоящий россиянин – и по форме, и по сути. Гей-гомофоб. Вы видите в этом противоречие? А он не видит.

Восемь месяцев украинская армия объясняет орде, что та пришла не по адресу. Не доходит. Восемь месяцев мир пытается объяснить Путину, что ему п****ец. Не доходит. Но обязательно дойдет. До тех, кто останется в живых.

Буданов рассказал о планах оккупантов на Херсонщине: смотрите видео