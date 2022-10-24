Правила орди

Ну, немає у ханів усталеної думки. Не вирішили, що треба написати на прапорі. Не зрозуміли, із чим прийшли.

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Б'юся, бо б'юся! Вбиваю, бо подобається! Краду, бо звик! Ґвалтую, тому що інакше не ст**ть! І все це називається "звільнення братнього українського народу від нацистської окупації", тому що шизофренія. І війна з НАТО, тому що параноя. І треба вбивати цивільних та руйнувати інфраструктуру, тому що американці бомбили Дрезден та Нагасакі! Інакше ніяк!

Спроба пояснити незрозуміле – це як спроба "впихнути невпихуєме", і ніяка пропагандистська "віагра" не допоможе зробити цю мляву ідею з душком пружною і привабливою.

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Істину донесуть ЗСУ

Є кілька кришталево чесних росіян, які не приховують свої плани, наміри та ставлення до нас. Один із них – Красовський, який відзначився на вихідних. Поважаю за прямоту. Жодної шизофренії. Жодних еківоків. Чесна неприкрита ненависть, ксенофобія та кровожерність. Справжній росіянин – і за формою, і за суттю. Гей-гомофоб. Ви бачите у цьому протиріччя? А він не бачить.

Вісім місяців українська армія пояснює орді, що та прийшла не за адресою. Не доходить. Вісім місяців світ намагається пояснити Путіну, що йому п****ць. Не доходить. Але обов'язково дійде. До тих, хто залишиться живим.

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