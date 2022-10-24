Яка армія, такі й "герої"

За наявною інформацією, генерал-лейтенанта Валерія Солодчука призначили на посаду начальника штабу – першого заступника військами Центрального військового округу ЗС РФ.

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Валерій Солодчук – "бойовий генерал", який отримав найбільшу нагороду – звання "героя РФ" за виявлені найвищі навички командування та стратегічного мистецтва під час наступальної операції на Київ на початку року.

На той час командувач 36 загальновійськової армії Східного військового округу генерал Солодчук був одним із тих, хто здійснював планування та управління наступом на Київ, під час якого було знищено більшу частину сил.

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Після "блискучого" управління загальновійськовою армією Солодчуку довірили цілий округ, до складу якого входять три армії, 90 танкова дивізія, 201 військова база, командування залізничних військ та безліч військових частин окружного підпорядкування.

Із цього можна дійти невтішного висновку: або Солодчук різко порозумнішав за минулі пів року (ні), або хтось серед вищого військово-політичного керівництва країни зацікавлений у просуванні Солодчука, або командуванню ЗС РФ просто сподобалося те, як він розпорядився 36 загальновійськовою армією.

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